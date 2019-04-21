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Tarlabaşı'nda yangın paniği mahalleyi sokağa döktü

Demirören Haber Ajansı
Tarlabaşı'nda yangın paniği mahalleyi sokağa döktü

BEYOĞLU'nun Tarlabaşı semtinde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çatı alevlere teslim oldu. Yangın paniği mahalle sakinlerini sokağa dökerken, yangında öle yada yaralanan kimse olmadı.

Tarlabaşı semtinde bulunan Çukur Mahallesi, Mermer Sokağı'ndaki 6 katlı bir apartmanın çatısında saat 00.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatının alevli şekilde yandığı ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan çatıdaki yangın mahalle sakinlerinin paniğe kapılıp sokağa dökülmesine neden oldu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Asayiş ekipleri çevre güvenliğini sağladı. 112 Acil Servis ekipleri ise tedbiren olay yerinde hazır bekledi.

Mahallede korku dolu anlara sahne olan yangından etkilenen yada mahsur kalan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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