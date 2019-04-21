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Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı

Anadolu Ajansı
Başkentte silahlı kavga: 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir benzin istasyonundaki oto lastikçi önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir benzin istasyonundaki oto lastikçi önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndaki bir benzin istasyonu içerisinde bulunan oto lastikçinin önünde Yener Yıldırım ile Murat B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat B. pompalı tüfekle Yener Yıldırım'a birkaç el ateş açtı.

Murat B. daha sonra olay yerinden plakası henüz tespit edilemeyen beyaz bir otomobille Gölbaşı istikametine doğru kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. 

Bacağından yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması çalışma başlattı.

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