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Ronaldo'dan bir ilk daha

Ronaldo'dan bir ilk daha

İtalya Serie A'da Juventus, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken takımın Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı.

Sezon başında Real Madrid'den 117 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Ronaldo, siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda Serie A şampiyonluğuna ulaşırken önemli bir ilke imzasını attı.

Daha önce Premier Lig'de 3, La Liga'da ise 2 şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, Serie A'daki zaferiyle birlikte bu üç ligde de şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

Juventus, Serie A'daki üst üste sekizinci şampiyonluğunu elde ederken 33 haftası geride kalan ligde Cristiano Ronaldo şu ana kadar 27 maça çıkıp 19 gol ve 8 asistle oynadı.

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