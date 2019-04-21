Diagne: Her geçen gün daha iyi olacağım

Galatasaray'ın Kayserispor'u yendiği maçta 2 gol atan Mbaye Diagne, her geçen gün daha iyi olacağını söyledi.

Mbaye Diagne, maçta 2 kez topu ağlara göndererek Galatasaray'daki gol sayısını 8 yaptı. Sarı-kırmızılı takımla ligdeki 8. maçına çıkan Diagne, daha önce Evkur Yeni Malatyaspor maçında 3, Trabzonspor, Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında ise birer kez topu filelerle buluşturmuştu. Senegalli futbolcu, Galatasaray'daki gollerinin 5'ini penaltıdan kaydetti.

Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında forma giydiği Kasımpaşa'da çıktığı 17 lig maçında 20 kez fileleri havalandırmıştı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Diagne, "Bugün için çok mutluyum. 3 puan aldık ve yolumuza devam ediyoruz. 5 maçımız kaldı. Bu maçlarda da puanları toplamak istiyoruz. Başakşehir'in puan kaybetmesini bekliyorum. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Her geçen gün daha iyi olacağım. Galatasaray çok büyük bir takım. Çok fazla istek ve talep var. İlerleyen dönemlerde daha iyi olacağım. Gollerden daha önemli olan şey şampiyonluk" ifadelerini kullandı.