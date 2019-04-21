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Sri Lanka'da 3 kilise ve 4 otelde patlama: Onlarca ölü ve yüzlerce yaralı var

İhlas Haber Ajansı

Sri Lanka'da üç otel ve dört kilisede peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 500 kişi de yaralandı. Ölenlerin arasında iki de Türk vatandaşı var. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 4 otelde peş peşe patlamalar meydana geldi. Yerel medya Kolombo şehrinin en büyük banliyösü Dehiwala-Lavinia’da patlamanın gerçekleştiğini; bunun gün içindeki 7’nci patlama olduğunu duyurdu. Yerel basın patlamada 2 kişinin hayatını kalbettiğini; yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

2 şüpheli gözaltına alındı
Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da 8. bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saldırılarla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kan bağışı çağrısı
Sri Lanka'da yaralı sayısının fazla olması sebebiyle ülkede kan bağışı çağrısında bulunuldu. Sri Lanka hükümeti, sosyal medya uygulamalarına erişimi durdurdu.

Yüzlerce ölü ve yaralı var
Saldırılarda en az 185 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 500 kişinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi. Ölenler arasında 35 kişinin de yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. 



İntihar saldırısı olabilir
Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, patlamalardan en az ikisinin intihar saldırısı sonucu olduğunun sanıldığını söyledi. 



Sükunet çağrısı
Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu. 



''Anarşi ve kargaşa yaratma girişimi"
Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "Çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi. 

Sri Lanka Başbakanı: Güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi. 

İşte korkunç patlamadan kareler...








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