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Yakın çevre önemli Terazi Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Yakın çevre önemli Terazi Burcu Hande Kazanova 22-28 Nisan 2019

Haftanız iletişimsel işlerinizle başlayacak sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 22- 28 Nisan haftasında Terazi burcunu neler bekliyor?

Haftanız iletişimsel işlerinizle başlayacak sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Bu hafta yakın çevrenizle bağlantılı olacaksınız. Birtakım planlarınızı aktive edebilirsiniz. Kafanızdaki plan ve programları uygulamanın tam zamanı olacak.

Girişimleriniz adına bu hafta salı günü sizi destekleyecek. Çevrenizden göreceğiniz güzel desteklerle gününüzü iyi planlayacaksınız. Aynı zamanda salı günü Güneş, Uranüs kavuşumu olacak.

Ortak parasal konular ya da maddi alanda beklenmedik, sürpriz birtakım oluşanlar devrede olabilir. Diğer taraftan tehlikeli yerlerde ve ortamlarda bulunmamaya özen göstermelisiniz.

Bu dönemde etrafınızda olan biten her şey size farklı görünecek. Bu farklı hissetmeler size değişik kapılar açacak. Hayatınızda etkin olacak bir insanla tanışmanız da bu dönemde söz konusu olabilir. Çarşamba günü Pluto geri gitmeye hazırlanıyor.

Üzerinizde gücü olan insanların kendini geri çekmesi söz konusu olabilir. Cumartesi günü kalabalık ve farklı yerlerde bulunacaksanız enerjinizi istediğiniz gibi kullanmakta zorlanabilirsiniz. Dış ortamlarda çabuk kandırılabilirsiniz. Hem sağlığınıza hem de iş girişimlerinize dikkat etmekte Fayda olacak. Güzel bir hafta diliyorum.

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