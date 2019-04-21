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Ndiaye: Bunu Fatih Hoca'ya sormak lazım

Ndiaye: Bunu Fatih Hoca'ya sormak lazım

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-1 yendiği maçın ardından konuşan Ndiaye, "Galatasaray'da kalmak istiyor mu?" sorusuna ise "Bunu Fatih Hoca'ya ve yönetime sormak lazım.'' yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Badou Ndiaye, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ndiaye "Yediğimiz golde sorumluluk bendeydi. Orada topu kornere ya da taca atabilirdim ama topu oyuna sokmak istedim. Sonrasında gol geldi. Burada kendime ve takım arkadaşlarıma güvenimi yitirmedim. Aslan gibi sahada yanıtımızı verdik. Maçtan sonra babam bana mesaj attı. 'Kendine çok güveniyorsun' dedi.

Bu bana ders oldu. Yanımda Emre vardı. Onu görmedim. Gol olsaydı başka bir şeyi tartışırdık" dedi.

Ndiaye "Galatasaray'da kalmak istiyor mu?" sorusuna ise "Bunu Fatih Hoca'ya ve yönetime sormak lazım. Burada bana söz düşmüyor" yanıtını verdi.

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