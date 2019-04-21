Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan 'takma kirpik' bilmecesi

Survivor'ın Anlat Bakalım' bölümünde Acun Ilıcalı ve sunucu Murat Ceylan'ın takımı karşı karşıya geldi. Yarışmacı Okay, kelimeyi bir türlü bulamayınca Acun'un isyan etmesi ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

Ekranların sevilen yarışması Survivor Türkiye - Yunanistan yine renkli anlara sahne oldu. Programın sevilen bölümü 'Anlat Bakalım'da bu hafta takım liderleri Acun Ilıcalı ve sunucu Murat Ceylan oldu. İki isim de kendi takımlarını kurarak izleyenleri kahkahalara boğdu. Kazanan takımın çikolatayla ödüllendireleceği oyunda 'takma kirpik' bilmecesi Acun Ilıcalı'nın adeta çıldırmasına yol açtı.

Yarışmacı Okay ile mücadele eden Acun Ilıcalı, ‘Takma kirpik’ kelimesini bir türlü bulamayınca isyan ederek Okay’a kelimeyi geçmesi için yalvardı.

Ödül Acun'un takımına gitti

Murat Ceylan’ın takımı 4, Acun Ilıcalı’nın takımı 5 skor elde edince yarışmanın galibi Acun Ilıcalı'nın takımı oldu.