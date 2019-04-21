Şarkıcı Athena Gökhan'ın çok sert tepki gösterdiği manşet: Mutlu musun Ekrem

Ünlü pop şarkıcısı Athena Gökhan Özoğuz, 4 askerimizin şehit olmasıyla ilgili manşeti Ekrem İmamoğlu'nu ilişkilendirerek veren gazeteye sosyal medya hesabından isyan etti.

Hakkari Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit düştü. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, askerlerin şehit olmasını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilişkilendiren gazeteyi çok sert bir dille eleştirdi.

'Artık yetmedi mi'

Gökhan Özoğuz, dün Twitter hesabından paylaşım yaparak "Ne zaman bitecek ? Artık yetmedi mi ? Dağ gibi delikanlı kardeşlerimizi toprağa Verdiğimiz yetmedi mi ? Gözlerini kırpmadan Vatan uğruna gidiyor bu canlar. Artık bir çare bulmalıyız. Her haberi geldiğinde İçler paramparça. Allah rahmet eylemekliğini buyura" dedi.

Özoğuz, bu paylaşımından sonra ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak için çağrıda bulundu.

'Seviye yerlerde'

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, bir gazetenin 4 askerin şehit olmasında İmamoğlu'nun hedef gösterilmesi sert çıktı. Şarkıcı, "Bu ne arkadaş ! Ne alaka? Nereden bağladın İmamoğlu'na? Neden yapıyorsun bunu mesela? Dürüst ol boş karalama yapma.kimse inanmıyor zaten. Onun için kimse artık gazete okumuyor haber dinlemiyor. Şu yazdığına çocuk itibar etmez çocuk! Buralara düştük artık seviye yerlerde." diyerek yapılan habere sitem etti.

İşte o paylaşım;