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Nagehan Alçı'dan yine olay Ekrem İmamoğlu yazısı Maltepe mitingi zarar verecek

Nagehan Alçı'dan yine olay Ekrem İmamoğlu yazısı Maltepe mitingi zarar verecek

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün Maltepe'de büyük bir miting düzenleyecek olmasına dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Sık sık İmamoğlu yazılarıya gündeme gelen Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de yapacağı mitinge ilişkin uyarılarını dile getirdiği yazısında, ''Umarım bugün güzel geçer, barış içinde ve kardeşçe bir buluşma olur. Ancak böyle bile olsa ben bu aşamada düzenlenen bu etkinliğin mevcut tartışmalarda İmamoğlu cephesine ve Ekrem Bey’e oy veren kitleye zarar vereceğine inanıyorum.'' dedi.

‘Erdoğan’ın İstanbul’una elveda kutlaması'

Maltepe mitinginin AK Parti tabanında ne ifade ettiğini yorumlayan Alçı 'Sayın İmamoğlu, her türlü inanca saygılı, herkesi kucaklayan, CHP’liden çok, daha önce de yazdığım gibi Özal’ın çizgisini hatırlatan bir siyasetçi iddiasında olsa da  bugünkü toplantı hala AK Parti’ye oy veren kitlelerin gözünde ‘Erdoğan’ın İstanbul’una elveda kutlaması’ toplantısıdır.' ifadelerine yer verdi.

'Muhafazakar kesimin içine korku salacaktır'

Alçı, söz konusu mitingle alakalı endişelerini sıralarken, 'Sayın İmamoğlu neyi amaçlarsa amaçlasın büyük olasılıkla salt bu nedenle dindar ve muhafazakâr kesimin içine korku salacaktır.' şeklinde değerlendirmede bulundu.

'Başarı açlığı ile milyonlar oraya akacak'

Mitinge katılım oranını oldukça fazla öngören Alçı, 'Büyük olasılıkla çok kalabalık olacak. 25 yılın ardından gelen başarı açlığı ile milyonlar o mitinge akacak' ifadelerini kullandı.

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