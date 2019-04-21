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Fehmi Koru'dan Bahçeli'ye sert yanıt: Saygın yoksunu ucuz bir yaklaşım bu

Fehmi Koru'dan Bahçeli'ye sert yanıt: Saygın yoksunu ucuz bir yaklaşım bu

Gazeteci Fehmi Koru, kendisi hakkında 'Mesela FETÖ'nun Fehmi'si, Pensilvanya'nın korusu alanen husumet aşılamaya çalışmaktadır.'' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Gazeteci Fehmi Koru, kendisi hakkında 'Mesela FETÖ'nun Fehmi'si, Pensilvanya'nın korusu alanen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat anlaşılan 15 Temmuz'un rövanşını almak için kuyruğa girenler arasına adını çoktan yazdırmıştır.'' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bugünkü köşesinde cevap verdi.

''Geçmişte pek çok kişiyle kalem kavgam oldu; onlar yazdı ben cevap verdim; ben yazdım onlar cevap verdi. Bazen birkaç yazı bile sürdüğü oldu kavgaların…'' sözleriyle yazısına başlayan Fehmi Koru, ''Ancak ne kadar içine çekmeye çalışmış olursa olsunlar basın camiası dışından biriyle cedelleşmeye yanaşmadım; hele siyasi parti liderlerine cevap yetiştirmek gibi bir derdim hiç olmadı.'' ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

''Ne de olsa onların sıkı muhatapları var: Birbirleri… Bu kuralımı bir gün bozmam gerekeceğini de doğrusu düşünmemiştim. İyi de, MHP lideri Devlet Bahçeli‘nin partisi üyeleri önünde yaptığı, içinde bolca adım geçen ve bazı medya sitelerinin de oradan alıp çoğalttıkları -herhalde bugünkü gazetelerde de geniş yer işgal edebilecek- konuşması cevapsız mı kalacak?''

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Antalya kampında dün yaptığı açıklamada Fehmi Koru’ya yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

''MHP düşmanı olan bu zat''

'Mesela FETÖ'nun Fehmi'si, Pensilvanya'nın korusu alanen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat anlaşılan 15 Temmuz'un rövanşını almak için kuyruğa girenler arasına adını çoktan yazdırmıştır. Bu şahsın halen elini kolunu sallayarak geziyor olması hayret verici bir garabettir. Türkiye'yi yöneten parti bellidir, görevinin başındadır. MHP ise denge ve denetleme konusunda sorumluluk üstlenmiştir. Bu çürük yumurta ne haklı yazıp çizmekte bunları söylemektedir.''

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