HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı

İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı.

Hakkari’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde olaylar çıktı.

Çubuk Akkuzu Mahallesindeki cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediyle Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki vatandaşların saldırısına uğradı.

Önce Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan bir grup, ardından yaşanan arbedede kendisine saldırdı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan 'takma kirpik' bilmecesi
Survivor'da Acun Ilıcalı'yı çıldırtan 'takma kirpik' bilmecesi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka'daki katliama sert tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sri Lanka'daki katliama sert tepki
Nagehan Alçı'dan yine olay Ekrem İmamoğlu yazısı Maltepe mitingi zarar verecek
Nagehan Alçı'dan yine olay Ekrem İmamoğlu yazısı Maltepe mitingi zarar verecek
Fehmi Koru'dan Bahçeli'ye sert yanıt: Saygın yoksunu ucuz bir yaklaşım bu
Fehmi Koru'dan Bahçeli'ye sert yanıt: Saygın yoksunu ucuz bir yaklaşım bu
Şarkıcı Athena Gökhan'ın çok sert tepki gösterdiği manşet: Mutlu musun Ekrem
Şarkıcı Athena Gökhan'ın çok sert tepki gösterdiği manşet: Mutlu musun Ekrem
ÖNCEKİ HABERLER
Atiba Hutchinson, 1 yıllık daha kontrat istedi
Atiba Hutchinson, 1 yıllık daha kontrat istedi
Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı
Emniyetin rütbe terfi sınavı sonuçları açıklandı
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
Ersan 15 sayı attı, Bucks seriyi 3-0 yaptı
Ersan 15 sayı attı, Bucks seriyi 3-0 yaptı
Miting nedeniyle sahil yolu trafiğe kapatıldı
Miting nedeniyle sahil yolu trafiğe kapatıldı
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son haber ne zaman çıkacak?
TSK terör kuşağına ağır darbe vurdu
TSK terör kuşağına ağır darbe vurdu
Hercai 7. bölüm fragmanı
Hercai 7. bölüm fragmanı
Yorumlar 18 yorum