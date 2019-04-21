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Kayseri'de otomobil kuaföre girdi

Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de otomobil kuaföre girdi

KAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobil kapalı bulunan erkek kuaförüne girdi.

Kaza, dün akşam merkez Melikgazi ilçesi Mustafakemalpaşa Bulvarı Molla Sokak'ta meydana geldi. Selçuk Teryakio yönetimindeki 38 JL 818 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kapalı bulunan erkek kuaförüne girdi. Teryakio'nun şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada, kuaför salonunda ve araçta maddi hasar oluştu. 

Otomobil kuaförden çekici yardımıyla çıkarılırken, sürücü Selçuk Teryakio ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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