HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
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Devlet Bahçeli'den Kominist Başkana olay sözler Maçoğlu'nu topa tuttu

MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart seçimlerini değerlendirdiği konuşmasında, 'Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'taki yerel seçimlerden başarıyla çıktığını' söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhur İttifakı 31 Mart'tan büyük başarıyla çıktı. Cumhur İttifakı kök tutmuştur. Milletimizin verdiği karara saygı duyarız. CHP'nin ulaştığı seçim snuçları abartılmamalıdır. 

'Dersim dayatmasına hoş görü gösteremeyiz'

TKP'den Tunceli Belediye başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoş görü gösteremeyiz. Komünist şarlatanlığa göz mü yumalım? Tunceli, Dersim olsunu kabul mü edelim? 

31 Mart'ta PKK CHP lehine çalışmadı mı? İBB'ye onca usulsüzlükle seçilen şahsın Saraçhane'deki konuşması yetmedi mi? Artık normalleşme zamanıdır diyerek gizemli mesajlar veren siyasi eskiler içinde çıktıkları partiyle hesaplaşmak için CHP'yi siper olarak kullanmadılar mı?

Bu sayede siyasetin kara deliklerini görmekle kalmıyoruz, maksatlarını da deşifre ediyoruz.

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