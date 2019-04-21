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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu katliama ilişkin Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

Kalın da sessiz kalmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından katliama tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde bu sabah yaşanan altı patlamada şu ana kadar 129 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

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