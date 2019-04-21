Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu katliama ilişkin Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi.
Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 21 Nisan 2019
Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm #SriLanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Kalın da sessiz kalmadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından katliama tepki gösterdi.
Sri Lanka’da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 21 Nisan 2019
Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun terörün her türünü reddediyoruz.
Ne olmuştu?
Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde bu sabah yaşanan altı patlamada şu ana kadar 129 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.