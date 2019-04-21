Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sri Lanka açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu katliama ilişkin Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi.

Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.



Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm #SriLanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 21 Nisan 2019

Kalın da sessiz kalmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından katliama tepki gösterdi.

Sri Lanka’da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun terörün her türünü reddediyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 21 Nisan 2019