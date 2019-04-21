Lucescu'yla anlaşma tamam! Tek şartı var

Beşiktaş, Lucescu ile anlaşma sağladı ancak Rumen teknik adam siyah-beyazlı takıma gelmek için şart koştu.

Beşiktaş'ta gelecek sezon Şenol Güneş'in yerine göreve gelecek isim büyük ölçüde netleşmeye başladı. Başkan Fikret Orman, yaptığı açıklamayla Rumen teknik adamla görüşmeler yaptıklarını doğruladı.



Tek şartı var

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yönetimin oy çokluğu ile Lucescu'da karar kıldığı öğrenilirken ufak pürüzlerin aşılması halinde tecrübeli teknik adamın sezon bitimiyle birlikte Beşiktaş'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Lucescu'nun bir şartı var. Rumen hocanın transferde tek yetkili olmak istemesi yönetimi düşündürüyor.



Kriz yaşanabilir

Bütçede küçülmeye gidecek olan yönetim, Rumen çalıştırıcının istediği oyuncuların alınamaması halinde kriz yaşanmasından endişe duyuyor. Başkan Orman'ın önümüzdeki günlerde Lucescu ile tekrar masaya oturacağı ve bütçe konusundaki planlamalarını detaylıca anlatacağı öğrenildi.



Anlaşma sağlanırsa Lucescu ile Beşiktaş birlikteliği, mayıstaki seçiminden sonra imzaya kalacak.