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Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: "Estetik değil ergenlik şişliği"

Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap: "Estetik değil ergenlik şişliği"

Yeni şarkısının tanıtım fotoğrafları için objektif karşısına geçen Aleyna Tilki, yüzündeki şişkinliğin sebebini ergenliğe bağladı.

'Cevapsız çınlama, sen olsan bari, aykırı çiçek' şarkılarıyla tıklanma rekorları kıran Aleyna Tilki, dikkat çekici açıklamalarına devam ediyor. Şarkıcı, bu sefer yakında çıkacak olan yeni şarkısının tanıtım fotoğrafları için kamera karşısına geçti. DMC Genel Müdürü Samsun Demir, bu görüntüleri ilk kez profil sayfasında yayınladı. Fotoğraf, eleştiri yağmuruna tutuldu. 

"Estetik değil ergenlik şişkinliği"

Fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı ise 19 yaşındaki Aleyna'nın yüzünün çok şişkin olmasıydı. Dikkatli takipçiler, "Bu genç yaşta yüzünü nasıl bu hale getirirsin? Doğallığını bozmuşsun" gibi yorumlar geldi. Bu eleştirilere kayıtsız kalmayan genç şarkıcı, "Yüzümde estetik yok, ergenlik şişliği var" yorumunda bulundu. 

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