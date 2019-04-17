Son reklamında direk dansı yapmıştı! Aleyna Tilki'nin yeni işi belli oldu
19 yaşında olmasına rağmen şarkıları yüz milyonlarca dinlenen şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni reklam filmi projesi belli oldu.
Bir kot firmasının geçtiğimiz yaz reklam yüzü olan 19 yaşındaki Aleyna Tilki, reklam filminin sahnelerinde yaptığı direk dansı nedeniyle oldukça eleştirilmişti. Sosyal medyada günlerce konuşulan reklam filminin ardından konserlerine devam eden Tilki'nin, önümüzdeki yaz için yeni reklam projesinde hangi firmayla anlaştığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıllarda Murat Boz, Yalın ve Kenan Doğulu gibi isimlerle çalışan ünlü dondurma markası Cornetto, artık alışılagelmiş olan ‘Cornetto şarkısı’ için bu yıl Aleyna Tilki ile anlaştı. Dondurma markası, bu reklam için Tilki'ye şarkı söyletecek ve klipte oynatacak.
Aleyna Tilki ne kadar alacak?
Aleyna Tilki'nin bu reklam filminden ne kadar alacağı henüz netleşmezken, geçtiğimiz yıllarda Yalın'la çalışan marka, sonraki dönemlerde de şarkıcıyla devam etmek istemiş ancak Yalın, 2 milyon TL kotası koymuştu. Şirket, bu rakamı kabul etmemiş ve Yalın'la anlaşma sonlandırılmıştı.
Kenan Doğulu 1 milyon 200 bin TL
Murat Boz ve Kenan Doğulu ile de reklam filmleri çeken firma, ilk olarak kararını Doğulu’dan yana vermişti. Cornetto, kendileri için ‘İlk Adımı Sen At’ adlı bir parça hazırlayan Kenan Doğulu'ya, 1 milyon 200 bin TL ödemişti.