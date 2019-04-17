Son reklamında direk dansı yapmıştı! Aleyna Tilki'nin yeni işi belli oldu

Aleyna Tilki ne kadar alacak?

Aleyna Tilki'nin bu reklam filminden ne kadar alacağı henüz netleşmezken, geçtiğimiz yıllarda Yalın'la çalışan marka, sonraki dönemlerde de şarkıcıyla devam etmek istemiş ancak Yalın, 2 milyon TL kotası koymuştu. Şirket, bu rakamı kabul etmemiş ve Yalın'la anlaşma sonlandırılmıştı.