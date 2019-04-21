MAK Araştıma'dan bomba anket İstanbul'da seçim yenilenirse kime oy verirsiniz

MAK'ın yaptığı yeni araştırma dikkat çeken bulgular ortaya çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması durumunda tercihini değiştirecek seçmenin yüzde 78'i 31 Mart'ta Cumhur İttfakı'na oy verenler.

31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da Büyühşehir Belediye Başkanı'nın belli olması ve mazbatasını alması 17 gün sürdü. Sürecin sonunda CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İBBBaşkanı olsa da seçimin tekrarlanması tartışmaları devam ediyor.

Bu tartışmalar sürerken MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Twitter hesabından seçimlerin tekrarlanması durumunda seçmenin tercihinin ne olacağını araştırdı.

Oyunu değiştirenlerde Cumhur İttifakı çoğunlukta

"31 Martta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenirse tercihiniz değişir mi?" sorusuna ankete katılanların

-yüzde 84'ü değişmez

-yüzde 16'sı değişir derken;

-kararım değişir diyenlerin yüzde 78'i ise 31 Mart'ta İBB Başkanlığı seçimlerinde oyunu Cumhur İttfakı adayına verenler oluşturuyor.

Seçmen hile yapıldığını düşünmüyor

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hile/usulsüzlük yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna;

-yüzde 61 hayır,

-yüzde 39 evet cevabı verdi.

Seçim yenilenmez diyenlerin oranı fazla

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileceğini, tekrar yapılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise ankete katılanların;

-yüzde 68'i hayır,

-yüzde 32'si evet cevabı verdi.