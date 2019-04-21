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Umut Bulut'tan kötü haber

İhlas Haber Ajansı
Umut Bulut'tan kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut sezonu kapattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Umut Bulut bugün ameliyat oldu. 

Ligin 29.haftasında İstanbul’da oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yapılan ilk müdahale sonrası omuz köprücük kemeğinin kırıldığı belirlendi. İlk olarak saha içinde müdahalesi yapılan Umut Bulut, ardından özel bir hastaneye kaldırıldığı. 

Çekilen MR sonrası Umut’un sol omuz köprücük kemiği kırıldığı ve sezonu kapattığı belirlendi. Umut Bulut ligin kalan son 5 haftasında forma giyemeyecek. Bulut, bu sezon 28 maçta forma giyerken 2 gol 1 asist yaptı. 

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