Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Olay sözler

Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunları buraya taşıyanların kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Bunun hesabını soracağım" dedi.

Katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bunları buraya taşıyanların kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Bunun hesabını soracağım. Şehitler bizim şehidimiz, o şehitlere çıkmak her vatandaşımızın görevi. Kimse bizim şehit cenazelerine gitmemimizi engelleyemeyecek.