Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı! Olay görüntüler

Ankara Valiliği'nden açıklama: Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili herhangi bir problem yok."