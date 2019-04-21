Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı! Olay görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi töreninde bir grubun saldırısına uğradı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla tutulduğu evden çıkarıldı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitti.
Bir grubun saldırısına uğradı: Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, burada bir grubun saldırısına uğradı. Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'nu etrafını sararak saldırıyı önleme çalıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI ANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Bir eve götürüldü: Kılıçdaroğlu, öfkeli gruptan uzaklaştırılarak aracıyla mahallede bulunan bir eve götürüldü. Kalabalık Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu eve girmeye çalışırken, polis ve askerler vatandaşlara engel oldu. Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla tutulduğu evden çıkarıldı.
Ankara Valiliği'nden açıklama: Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili herhangi bir problem yok."