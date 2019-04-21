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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili sona dakika açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir" dedi. 

''Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur''
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkartılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu: Bunun hesabını soracağım
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunları buraya taşıyanların kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Bunun hesabını soracağım" dedi.

Ankara Valiliği'nden açıklama
Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili herhangi bir problem yok."

Soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Şentop saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’daki bir şehit cenazesine katılım sırasında yaşanan fiziki saldırıyı kanayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.

Abdulhamit Gül: Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada ''Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.'' dedi.


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