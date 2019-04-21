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Donald Trump, Sri Lanka'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı

Donald Trump, Sri Lanka'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka'da gerçekleşen kilise ve otelleri hedef alan terör olayıyla ilgili açıklama yaptı. Trump, "Yardımcı olmak için hazırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka'da bu sabah gerçekleştirilen 160 kişinin hayatını kaybettiği 500 kişinin ise yaralandığı terör saldırılarını kınadı.

Trump, Twitter hesabında paylaştığı notta şu ifadelere yer verdi:

"En az 138 kişinin ölümüne ve 600'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan, kilise ve otelleri hedef alan korkunç terör saldırısı sebebiyle ABD halkı olarak Sri Lanka halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yardımcı olmak için hazırız."

Trump attığı tweette 138 kişi yerine 138 milyon ifadesini kullandı.

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