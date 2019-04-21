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ADANA'da 'Hırsızım' diyene kapı açtılar

ADANA'da 'Hırsızım' diyene kapı açtılar

ADANA'da hırsızlık olaylarına karşı toplumu duyarlandırmak adına evleri ziyaret etti. Çıkan sonuç ise pes dedirtti. Bazı vatandaşlar, 'Hırsız' diyene de 'tüpçü' diyene de kapıyı açtı.

Adanalı polisler, konutlarda can ve mal güvenliğine yönelik dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı alınması gereken tedbirler konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla vatandaşların ziline bastı. Vatandaşların "Kim o?" sorusuna "Hırsız, tüpçü" diyerek cevap veren polislere kapılar açıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülü diyafon sisteminin bulunduğu binalarda polis kamerayı eliyle kapatıp, vatandaşlara kendilerini "hırsız" veya "tüpçü" olarak tanıttı. Bazı vatandaşlar aldıkları yanıta rağmen binanın giriş kapısını açtı.

Tedirginlikten kapıyı açtı 

Polis, kendisini "tüpçü" olarak tanıtıp karşı komşusuna tüp getirdiğini ancak o kişinin zilinin çalışmadığını söyleyerek kapıyı açmasını sağladığı ev sahibi Hatice Nurçam'ı da ziyaret etti. Nurçam, karşısında polisleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Polisler, genç kadına hem kendi hem de komşularının can ve mal güvenliği için yabancılara kapılarını açmaması tavsiyesinde bulundu.

Hatice Nurçam, gazetecilerin soruları üzerine zil çaldığında kameranın kapatılmış olduğunu gördüğünü, yaşadığı tedirginlikle bir an kapıyı açtığını ve sonradan hata yaptığını fark ettiğini söyledi.

Polis, başka bir dairenin daha ziline basıp kamerasını kapattıktan sonra diyafondan karşısındaki kişiye kendisini "tüpçü" olarak tanıtıp komşusuna tüp getirdiğini belirtti.

Bu kişi ise söylenene inanmayıp, "Hangi daireye geldiyseniz o dairenin ziline basın" dedi.

Polis, yolda vatandaşlarla da görüşüp içerisinde can ve mal güvenliğiyle ilgili alınabilecek tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıttı.

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