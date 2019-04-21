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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, cenaze törenin ardından şehit Yener Kırıkcı'nın babaevinin önünde kurulan taziye çadırına geçti. Aileye başsağlığı dileklerini Akar ve Selçuk, şehidin babası Mustafa Kırıkcı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret sırasında telefonla acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Şehit Kırıkcı'ya Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Şehitlik Peygamber Efendimize en yakın makamlardan bir tanesi. Rabb'im inşallah Yener'imizi de bu şehadet makamında sevgili habibiyle birbirine komşu kılsın" ifadelerini kullandı.

Aileye başsağlığı dileklerini yineleyen Erdoğan'ın, "Milletimizin de başı sağ olsun" demesi üzerine şehit babası Mustafa Kırıkcı, "Vatan sağ olsun" diye karşılık verdi.

"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz" ayetini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler Yener'imizin de Allah yolunda şehit olduğunu biliyoruz. Onun için size ne mutlu ki bir şehit babasısınız, bununla iftihar edeceksiniz, en büyük zenginliğiniz bu. Sizlere sabırlar diliyorum. Bu aşkla, anlayışla sizleri kucaklıyorum. İnşallah en uygun zamanda ben de sizleri ziyaret edeceğim. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine şehit babası Kırıkcı, "Sağ olun, devletimiz, vatanımız sağ olsun. Sizin ömrünüz uzun olsun başkanım" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar ise taziye ziyaretinde, şehit erin ailesine büyük bir miras bıraktığını belirterek "Yiğitçe, kahramanca mücadele ederek o hainlerin üs bölgemize girmesine mani oldu. Bu konuda onlara şükran borcumuzu ödeyemeyiz" dedi.

Şehitlerle ne kadar övünülse az olacağını vurgulayan Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri gece gündüz, yaz kış demeden mücadelesini sürdürüyor ve bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Biz millet olarak askeri ve siviliyle omuz omuza inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu terör belasının üzerine gideceğiz ve aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunların önünde arkasında sağında solunda, yanında kim olursa olsun bunların gücü bizi durdurmaya yetmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesinin sadece teröristlerle olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Kürt kardeşlerimizle yüzyıllardan beri birlikteyiz, ekmeğimizi, suyumuzu, aşımızı hep birlikte paylaşıyoruz. Biz teröristlerle mücadele ediyoruz bunu herkes böyle bilsin. Bizim işimiz terörle mücadele etmek" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehidi ve gazisiyle birlikte büyük bir aile olduğunu aktaran Akar, şehit aileleriyle sürekli bir arada olacaklarını, onlar için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Okunan duaların ardından bakanlar ve beraberindekiler, şehit erin babaevine geçti. Akar ve beraberindekiler daha sonra yoğun sevgi gösterileri arasında köyden ayrıldı.

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