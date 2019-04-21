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Acil kilo vermesi gerekenler dikkat: Aç kalmadan 1 ayda 7 kilo verin

Acil kilo vermesi gerekenler dikkat: Aç kalmadan 1 ayda 7 kilo verin

Yaza fit girmek isteyenler dikkat! Kekik suyu, yağ yakımını kolaylaştırıyor.

Yaz aylarına az kalmışken fazla kilolarından kurtulmak isteyenler kekik suyuna kulak kabartsın. Hem de aç kalmadan bu yolla 1 ayda 7 kilo verebilirsiniz.

Kekik suyu, metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına destek olarak yağ yakımını kolaylaştırıyor. Sağlığınız için önceden doktorunuza vaşvurmayı ihmal etmeyin.

Nasıl hazırlanmalı?

Büyük bir tencerenin içinde 2 bardak su, küçük bir tencerenin içine ise 2 tutam taze kekik koyun.

Küçük olan tencereyi büyük olanın içine alın ve kapağı tersten kapatın. Kısık ateşte bir saat kaynatın.

Bu yöntem kekiğin demlenmesine yardımcı olacaktır.

Hazırlanan kekik suyuna 1/2 adet limonun suyunu sıkın, ve hazır!

Kekik suyu ne zaman tüketilmeli?

Kekik suyunu aç karnına tüketmemeye, yemeklerden de 1 saat önce bir fincan tüketmeye çalışın. Kesinlikle fazla içmemelisiniz aksi halde mide bulantısına sebep olabilir.

Protein ağırlıklı beslenmeye ve karbonhidrat tüketimini azaltmaya dikkat edin. Diyet boyunca kızartma ve hamur işlerinden uzak durun.

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