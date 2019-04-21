Vatan Partisi Doğu Perinçek'ten Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında açıklama

Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasının ardından 'Bugün şehit cenazesinde size yönelen saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı gönderen Perinçek, Bugün şehit cenazesinde size yönelen saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Perinçek'in mesajı şöyle;

Bugün şehit cenazesinde size yönelen saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun.

Bölücü ve sözüm ona İslamcı terör örgütlerini Türkiye’mizin üzerine süren küresel efendiler, ülkemizde kamplaşmalar ve düşmanlıklar kışkırtmak için bu tür tertiplere başvurmaktadırlar.

ABD ve İsrail güdümlü PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı ve aynı zamanda denizlerimizden ve sınırlarımızdan gelen tehditlere karşı omuz omuza vermemizin millî bir görev olduğu koşullarda yaşıyoruz. Hele bu durumda böylesi saldırıların iç cephede bölücü etkiler yaratacağı konusundaki duyarlılıkları paylaşıyoruz.