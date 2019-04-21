HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradığı cenazede evden bakın nasıl çıkartıldı

Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradığı cenazede evden bakın nasıl çıkartıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenaze namazının ardından bir grup tarafından yumruklu saldırıya uğraması sonucu çevredeki bir eve götürüldü. Kılıçdaroğlu buradan dikkat çeken yoğun güvenlik önlemleri arasında çıkarıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü.

Yakın korumalarının ve çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü.

Zırhlı araç getirildi

Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik gerekçesi ile bulunduğu evden çıkartılarak zırhla araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

Bakan Akar eşlik etti

Kılıçdaroğlu'nun zırhlı araca geçişi esnasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine eşlik etti.

İlgili Haberler
Binali Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında açıklama Vatan Partisi Doğu Perinçek'ten Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında açıklama Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Olay sözler AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması Ekrem İmamoğlu'dan Maltepe mitinginde Kılıçdaroğlu saldırısına tepki
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı! Olay görüntüler
Foto Galeri Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı! Olay görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında açıklama
Binali Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında açıklama
Vatan Partisi Doğu Perinçek'ten Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında açıklama
Vatan Partisi Doğu Perinçek'ten Kılıçdaroğlu saldırısı hakkında açıklama
Beşiktaş'ın Sivas kafilesi belli oldu
Beşiktaş'ın Sivas kafilesi belli oldu
Başakşehir-Rizespor maçı izle CANLI YAYIN
Başakşehir-Rizespor maçı izle CANLI YAYIN
Ankara'da gol sesi çıkmadı Konyaspor 1 puanla evine döndü
Ankara'da gol sesi çıkmadı Konyaspor 1 puanla evine döndü
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 'Hırsızım' diyene kapı açtılar
Adana'da 'Hırsızım' diyene kapı açtılar
Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Olay sözler
Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Olay sözler
Ekrem İmamoğlu çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir?
Ekrem İmamoğlu çocukları kaç tane oğulları ve kızı kimdir?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Ekrem İmamoğlu'dan Maltepe mitinginde Kılıçdaroğlu saldırısına tepki
Ekrem İmamoğlu'dan Maltepe mitinginde Kılıçdaroğlu saldırısına tepki
Söz 79. bölüm fragmanı
Söz 79. bölüm fragmanı
Donald Trump, Sri Lanka'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı
Donald Trump, Sri Lanka'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Dilek İmamoğlu aslen nereli kaç yaşında mesleği ne?
Yorumlar