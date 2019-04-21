Binali Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında açıklama

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırı hakkında geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sırasında yapılan saldırının yankıları sürüyor. Pekçok siyasi isim saldırıyı lanetlerken, Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Yıldırım, şu paylaşımda bulundu:

Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın @kilicdarogluk'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Binali Yıldırım (@BY) 21 Nisan 2019



Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi töreninde bir grubun saldırısına uğradı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla tutulduğu evden çıkarıldı.