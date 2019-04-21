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E-ticaret devi Amazon'dan Çin hakkında flaş karar

E-ticaret devi Amazon'dan Çin hakkında flaş karar

Jeff Bezos'un CEO'luğunu üstlendiği dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden birisi olan Amazon, Çin’deki pazardan çekilme kararı aldı

Amazon, alınan karar gereği 18 Temmuz’da Çin pazarından çekilecek. Amazon'un aldığı bu kararın gerekçesi net olmamakla birlikte Çin’deki diğer e-ticaret firmalarıyla rekabet edilememesi olarak görünüyor.

iResearch’ün 2018 yılı verilerine göre, Çin’deki en büyük iki e-ticaret şirketi olan Alibaba.com ve JD.com ülkedeki e-ticaret pazarının yüzde 82’sine hakim durumda.

15 Yıl Sonra Çekilme Kararı
Çin pazarına 2004 yılında joyo.com isimli yerel e-ticaret platformunu satın alarak giriş yapan Amazon, 15 yılın ardından ülkeden çekilme kararı aldı.

Amazon, bu karara rağmen Çin’deki müşterilerin mağdur edilmeyeceğini ve bu müşterilerin Amazon’un aktif olduğu diğer ülkelerden alışveriş yapmaya devam edebileceğini bildirdi.

Aslında bu karar, Amazon’un Çin’den tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. Çünkü şirket e-ticaret sitesini kapatsa da diğer ürünleriyle Çin’de varlık göstermeye devam edecek.

Buna göre, Amazon Global Store, Global Selling, Kindle gibi ürünler ve Amazon Web Services Çin’deki faaliyetlerine devam edecek.

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