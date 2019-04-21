Saldırı sonrası CHP'li Öztrak'tan istifa çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ardından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gerekenin derhal yapılması gerektiğini belirterek, Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı’na istifa çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalı, kamuoyu rahatlatılmalıdır" dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin başkentinde, bir Mehmetçiğin cenaze törenine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain bir saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Bu hain saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı'ya ve ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Öztrak, bu saldırı nedeniyle şehidin cenaze namazının bile dini vecibelere uygun kılınamadığını söyledi.

Olayın, sıradan bir protesto, bir provokasyon olmadığının altını çizen Öztrak, bunun son derece organize bir eylem olduğunu ifade etti.

Öztrak, bu hain saldırının, Türkiye'nin demokrasisine, birlik, beraberlik ve iç huzuruna karşı yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denen birtakım paçavralarda kimler CHP ve CHP'lileri hedef gösterdiyse, birtakım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal'in 'iki büyük eserimden biri' dediği CHP'ye kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının alt yapısını hazırlayanlar onlardır. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler, aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdır. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır."

"Derhal istifa etmeliler"

CHP'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceklerinin altını çizen Öztrak, "Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek, bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Gün, kızgın demiri soğutma günüyse, herkes de buna göre davranmalıdır" diye konuştu.

Öztrak, demiri bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasilerin olduğunu üzülerek gördüklerini belirterek, bunları sağduyuya davet etti.

Basit siyasi menfaatler için Türkiye'nin tüm demokratik birikiminin, birlik ve bütünlüğünün feda edilemeyeceğine vurgu yapan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdırlar. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalı, kamuoyu rahatlatılmalıdır. Şu ana kadar daha bir kişinin bile tutuklanmadığını haber alıyoruz. Oysa bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarfetmiş olduğu sözler de dikkate alınarak, derhal istifa etmelidir. Bu arada Milli Savunma Bakanına da bir sorumuz vardır, Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, 'o evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de 'mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajı vermiştir? Bu nasıl cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz soğuk kanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler, Kuvayı Milliye'nin devamı olan CHP'yiz."