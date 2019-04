Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşadığı fiili saldırıya ilişkin olarak CHP Genel Merkezinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, olayı köye dışarıdan gelenlerin gerçekleştirdiğini söyledi.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grubun saldırısına uğradı. Zırlı araçla bölgeden çıkarılan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezine geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bana yapılan saldırı Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış demektir. 82 milyonu kucaklayan bir genel başkanım. Ayrıca hiç kimse unutmasın hiç kimse. Ben kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkanıyım. Hiç kimse unutmasın, Kuvayi Milliyecilerin partisi Cumhuriyet Partisi genel başkanıyım. 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım. Şavşat'tan Ardanuç'a giderken PKK terör örgütünün saldırısına uğramıştım, aynı saldırının benzerini bugün yaşadım.

"Bu ülke için canını verecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

Onlar sanıyorlar ki, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu biz saldırınca geri adım atacak, 1 milim adım atmayacağım. Bu ülkenin dirliğini ve bütününü hepimiz savunuyoruz. Bu ülkenin çakıltaşını bir kişiye feda etmem, vermem. Bu ülke için canını verecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

"O şehitler 82 milyonun şehididir"

Şehitler bizim şehitlerimiz, bizim onurumuz. Sonsuzluğa uğrarken hepimizin yüreğinde acı duyuldu. Şehitliğin yüce mertebe olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Sanıyorlar ki, baskı kuracağız, tehdit edeceğiz, saldıracağız, Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazelerine katılmasın. Katılacağım, sonuna kadar katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir.

"Saldıranların şehide, namaza, inanca saygısı yoktur"

Bugün şehidimiz Yener Kırıkçı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Şehit ailesinin üzüntüsü bizim de üzüntümüz. Bunların, saldıranların şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Bunların hiçbirisi gerçek anlamda samimi müslüman da değildir. Şehidin cenazesine katıldık, namaz kıldırmadılar. Bu ülkenin vicdanı sormayacak mı, siz namazdan ne istiyorsunuz, siz şehitten ne istiyorsunuz? Saldıranlara söylemek isterim, ben bir Mehmetçik babasıyım aynı zamanda. Onlar gibi değilim, onlar gibi olmadım aynı zamanda.

"Siz hangi yüzle bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz?"

Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu bizim şiarımızdır. Çanakkale'de şehitlerimiz var bizim. Dumlupınar'da, Sakarya'da, Afrin'de var şehitlerimiz bizim. Biz şehitler arasında hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Başımız üstünde yeri vardır, 82 milyonun gururudur. Biz böyle bilir, böyle davranırız. Biz bu ülkeyi nasıl kurduk, bu ülkeyi nasıl inşa ettik. Bu ülkenin temellerinde, harcında onbinlerce, yüzbinlerce şehidimizin acısı, kanı, gözyaşı vardır. Siz hangi yüzle bir şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz? Dönüp hep beraber sormak zorundayız.

"Ben saldırıya uğradım diye asla üzülmedim"

Beni üzen, bu olayda beni üzen durum şudur, ben saldırıya uğradım diye asla üzülmedim. Hakkı, hukuku ve adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramıştır. Feriştahları da gelsin hakkı, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Beni üzen nedir biliyor musunuz, beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır. Şehide saygısızlık yapıldı. Şehidin cenaze namazı bile doğru dürüst kılınmadı, beni üzen budur. Baba acılı, anne acılı, yakınlar acılı, köylü acılı. O köyde oturanların hiçbirisinin kabahatı kusuru yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır bu. Bu tezgahlar bizi yıldıramaz.

"Benim için darağacını kurdular"

Benim için darağacını kurdular. Size ve 82 milyon vatandaşımıza söz veriyorum. Bir canım var. Bu ülkenin bekası, huzuru, kalkınması, bütün çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Bu saldırıların sebebi nedir biliyor musunuz? İlk kez CHP bu ülkede barışın, huzurun egemen olması için mücadele etti. Farklı siyasi görüşteki insanlar ülkenin birliği, bütünlüğü için biraraya geldi. Acaba saldırırsak Kılıçdaroğlu vazgeçer mi diye düşünüyorlar. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz.

"Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi"

Efendim hepinize şükran borçluyum. Sağolun, varolun. Birlikte mücadele edeceğiz. Hiç kimse unutmasın, bu ülkede baharı getireceğiz. Söz veriyorum. Ülkenin her karışında bahar olacak, her karışında. Baharı getireceğiz dediğimde 'Ne baharı, yapamazsınız' demişlerdi. Bu ülkenin insanlarının hoşgörüsüne, ferasetine güveniyorum. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını, her çocuğun mutlu olmasını, her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Alın terinin çok değerli olduğunu biliyorum. Alın teri döken insanların emeğinin ne kadar yüce olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurtuluşunun değerlerine sahip çıkacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."