Alanyaspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un konuğuydu. Karşılıklı bol pozisyon içeren karşılaşmada Alanyaspor 1-0'lık galibiyet elde etti. 57. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle sonuca giden Akdeniz temsilcisi, 41 puana yükselirken sarı-lacivertliler 33'te kaldı. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında varlık gösteremedi ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı. 3 hafta sonra yenilen sarı lacviertliler, 33 puanda kaldı ve tehlike bölgesinden uzaklaşamadı.

Karşılaşmaya ev sahibi Alanyaspor önde baskıyla başladı ve hızlı çıkışlarla Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yarattı. 15. dakikada Cisse'nin röveşatasına Harun son anda müdahale ederken, ilk yarının en net fırsatında Villafanez'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'i geçti. Kale önünde Mehmet Topal topu uzaklaştırarak golü önledi. Fenerbahçe ise karşılaşmanın ilk yarısında önemli bir pozisyon yakalayamadı.

2. yarıya Fenerbahçe, Valbuena'nın net fırsatıyla başladı. Ancak Fransız bunu değerlendiremedi. 57. dakikada ise ev sahibinin golü geldi. Seri paslaşmalar sonunda Ozan'ın ortasında Sadık-Harun topu sektirdi, Vlallfanez'in çevirdiği topu Efecan kafayla ağlara gönderdi. Golden sonra da pozisyon yakalamaya devam eden Alanya'ya direnen isim Harun Tekin oldu. Çok net pozisyonlarda turuncu yeşillilere izin vermeyen başarılı kaleci farkın açılmasını önledi.

Mücadele de 1-0 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Aytemiz Alanyaspor 41 puana yükselirken, 3 hafta sonra yenilen Fenerbahçe 33 puanda kaldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 1 - 0 :FENERBAHÇE

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Sackey, Campos (Dk. 90+2 Jr. Fernandes), Ozan, Efecan (Dk. 90+3 Hasan Ayaroğlu), Lucas Villafanez (Dk. 90 Taha), Cisse

FENERBAHÇE: Harun, İsla, Skrtel, Serdar (Dk. 46 Sadık), İsmail (Dk. 60 Frey), Mehmet Topal, Dirar, Eljif, Tolgay (Dk. 70 Miha Zajc), Valbuena, Ayew

GOLLER: Dk. 57 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KART: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)