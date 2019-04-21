Fatih Erbakan'dan SP'ye sert sözler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce'de partisinin 1. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erbakan, Saadet Partisi'nin Necmettin Erbakan'ın çizgisinden ayrıldığını ileri sürdü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nu Çamlıca Camii üzerinden vurdu. Saadet Partisi'nin Erbakan çizgizinden çıktığını ileri süren Erbakan, Milli Görüş ruhunun yanlız Yeniden Refah Partisi'nde olduğunu söyledi.

Erbakan, partisinin 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen Düzce 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıyla Milli Görüş'ün koalisyon ortağı olduğu birinci 40 yıldan sonra, Milli Görüş'ün tek başına iktidar olacağı ikinci 40 yılı başlatmış olduklarını söyledi.

"İslam Birliği'nin müjdesini verdik"

Mazlumlar ve ezilenler için umut dolu günleri başlattıklarını dile getiren Erbakan, "Yeniden büyük Türkiye'nin müjdesini vermiş olduk, İslam Birliği'nin müjdesini vermiş olduk. Hak ve adalet üzerine yeni bir dünyanın, adil bir dünyanın kurulacağının müjdesini vermiş olduk." diye konuştu.

Kendilerine "Merhum Necmettin Erbakan'ın kurduğu parti varken neden bu partiyi kurdunuz?" diye sorulduğunu aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Bunu soranlara diyoruz ki evet, bu malum partiyi merhum Erbakan Hoca kurmuştu ama İncil ve Tevrat'ı da Cenab-ı Allah indirmişti. Şimdi biz, Cenab-ı Allah'ın hürmetine, muharref İncil ve Tevrat'a sarılırsak kurtulabilir miyiz? Cenab-ı Allah'ın indirdiği İncil nerede, bugünkü İncil nerede? Aynı şekilde Erbakan Hocamızın Genel Başkanı olduğu parti nerede, bugünkü malum parti nerede? Geçmiş dönemde İstanbul'a 50-100 bin kişilik camiler yaptıran ecdadımızı, padişahlarımızı unutup bugün nüfusu 20 milyon olan İstanbul'a yaptırılan 60 bin kişilik camiyi eleştiren zihniyete, şahsiyete ne dememizi bekliyorsunuz? Bin sene İslam'a bayraktarlık yapan bu aziz millete, 'Bu millet 60 bin kişilik camiyi dolduramaz' diyen bir şahsiyete ne dememizi bekliyorsunuz? Hiç başka işi kalmamış gibi camilerle savaşmaya başlayan bu zihniyete ne dememizi bekliyorsunuz? Bunlar için nefes harcamaya bile değmez."

Erbakan, bunların kaybettikçe sinirlendiğini, sinirlendikçe konuştuğunu, konuştukça battığını dile getirerek, "Allah'ın batırdığını kimse kurtaramaz. Bizim bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Biz, milletin derdiyle dertlenmek için geliyoruz. Allah bizi Erbakan Hocamızın Milli Görüş izinden sapanlardan eylemesin. Milli Görüş ruhu yalnız Yeniden Refah Partisi'nde vardır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Düzce İl Başkanı Nezir Merttürk, Fatih Erbakan'a hediye takdim etti.