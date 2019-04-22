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MHP'li Enginyurt bu kez kurt gibi uludu!

MHP'li Enginyurt bu kez kurt gibi uludu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bu kez Tanrı Dağları'nda çektiği video ile yine günün en çok tartışılan ismi oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir dönem yasaklağı Kurt ulumasını bu kez Milletvekili Cemal Enginyurt yaptı. Tanrı Dağları'na giden Enginyurt, ahdim vardı diyerek Kurt gibi uludu bunu da sosyal medyada paylaştı.

Kırgızistan'a giden MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Ahıska Türkleri'nin davetine katıldı. Buradan Tanrı Dağları eteklerine giden Enginyurt, sosyal medya takipçilerine sürpriz yaparak kurt gibi uludu. Daha 13 yaşındayken ülkücü olduğunu ve Tanrı Dağları için ahdim diyen Enginyurt, canlı yayında kurt gibi uludu. 

İşte o görüntüler;

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