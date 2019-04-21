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İşte Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan şahsın kimliği

İşte Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan şahsın kimliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şahsın kimliği belli oldu. Akkuzulu Köyü'nden Osman Sarıgün olduğu belirtilen kişi kayıtlı adresinde bulunamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara'daki şehit cenazesinde yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü’nden Osman Sarıgün olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kaçan Sarıgün, jandarma ve polis tarafından her yerde aranıyor.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde yapılan saldırıyla ilgili soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı yürütüyor. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6 saldırganın kimliği belirlendi.

Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan Osman Sarıgün olduğu tespit edildi.

CHP liderine saldırının ardından kaçan Sarıgün, jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

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