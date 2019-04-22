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Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu tweeti

Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu tweeti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, twitter'dan yayınladığı mesajında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı twitter'dan kınadı. Gül, siyaset diline hakim olduğunu söylediği nefret söyleminin tehlikesinin farkedilmesini istedi.

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