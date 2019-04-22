Kulislere sızdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu talimatı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Hüseyin Sağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekrem İmamoğlu’nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz. Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim” dediğini ileri sürdü.

AK Parti’nin Sütlüce’deki İstanbul İl Başkanlığı önceki gün basına kapalı kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre toplantıdan bazı bilgiler sızdı. Buna göre AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ı sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İl genelinden mahalleye kadar döküldünüz. Bu başarısızlığın bir muhasebesi olacak” dediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın verdiği bilgilere göre Erdoğan’ın toplantıya katılan AK Partili belediye meclis üyelerine talimatlar vererek “Meclis’te komisyonlar sizin elinizde. Meclisin 1. ve 2. başkan vekilleri de sizde. Ekrem İmamoğlu’nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz. Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim” dediği belirtildi.

Belediyedeki işleyiş nedeniyle CHP’nin İBB encümenindeki çoğunluğu elde edeceğini belirten Erdoğan’ın “Biliyorsunuz yerel yönetimlerle ilgili bir çalışmamız var. Yapacağımız bir değişiklikle encümende siyasilerin sayısını artırmak suretiyle değişikliğe gideceğiz. Bürokratların sayısı azalacak” diye konuştuğu ifade edildi.

Encümenin arsa alım satım, kiralama, yıkım ve para cezasına kadar birçok önemli görevi bulunuyor. Ayrıca Erdoğan’ın İBB komisyonlarındaki AK Partili meclis üyelerini ve İBB AK Parti grup yönetimini belirleyeceği konuşuluyor.