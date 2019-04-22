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Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza geçirdi

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza geçirdi

Trabzonsporlu genç futbolcu Hüseyin Türkmen, Ordu'nun Ünye ilçesinde kullandığı otomobille kaza yaptı. Türkmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen kazada, hasar gören araçta bulunan bir bebek ile kız kardeşi ve nişanlısı yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Terme-Ünye karayolu Curi mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yönetimindeki 61 TH 462 plakalı otomobil, Çaybaşı sapağında önüne aninden çıkan H.A. idaresindeki 52 AAK 606 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yola savruldu. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Hüseyin Türkmen'in aracındaki nişanlısı Ümran İffet Uzun, kız kardeşi Gamze Nur Türkmen ve Eflal İkra Tutkun, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Ünye Çakırtepe Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Nişanlısının belinde kırık oluştu

Kazada, bordo mavili genç oyuncu Hüseyin Türkmen, kazada yara almazken, tedaviye alınan nişanlısı Ümran İffet Uzun'un belinde kırık olduğu, Eflal İkra Tutkun adlı bebeğin ise ayağında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Hüseyin Türkmen'in, otomobiliyle Ordu'un Ünye ilçesinde oturan ablasını ziyarete giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, futbolcuları Hüseyin Türkmen'in otomobiliyle yaptığı kazada nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırık oluştuğunu, oyuncunun yara almadığını bildirdi. 

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da yaşanan kazanın ardından bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen ve ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Güven açıklamasında şunları kaydetti:

"Futbolcumuz Hüseyin Türkmen ve ailesi, içinde bulundukları özel araçla Samsun'dan Ordu yönüne seyir halindeyken geçirdikleri kaza sonrasında Ünye'de özel bir hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yaşanan talihsiz kazada futbolcumuzun nişanlısı Ümran İffet Uzun'un omurgasında kırılma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Hüseyin Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulmuştur. Yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar, kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan ve takım menajerimiz kaza sonrasında ivedilikle oyuncumuz ve ailesinin sevk edildikleri hastaneye intikal etmişlerdir. Hüseyin Türkmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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