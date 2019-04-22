Sergen Yalçın'dan 'Avrupa' sorusuna cevap

Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, bir gazetecinin Avrupa kupaları hedefiyle ilgili sorusu üzerine ''Kalan 5 haftada iyi bir performans sergilersek neden olmasın?'' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

''Umarım sezonu iyi bir yerde bitiririz”

Gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı oyuncularını kutlayan Yalçın, “Çok olumlu bir 90 dakika oldu. Oyuncular bütün istediklerini sahaya yansıttı. Oyunsal anlamda çalıştığımız her şeyi oyuncularım çok doğru bir şekilde sahaya yansıttı. Özellikle ikinci bölgedeki baskıyla kazandığımız toplarla yapacağımız ataklar, Fenerbahçe'ye baskı yapıp uzun oynatmak istedik. Arkada uzun oynanan topları çok kolay alabileceğimizi biliyorduk. Bunlar oyun kurma anlamında çok önemli. Bu akşam birçok alanda çok başarılı istatistiklerimiz var. İyi bir galibiyet oldu. Puan cetvelinde de tamamen güvenli bölgenin içine girdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Daha önümüzde zor bir 5 hafta var. Tabii ki bu galibiyetin mutluluğunu 1-2 gün yaşacağız. Ondan sonra çok çabuk önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak istiyoruz. Puan cetvelinde herhalde 5'inci sıraya çıktık. Bunu ne kadar koruyabileceğimiz kalan 5 hafta daha net gösterecek. İlk 10 içinde bitirirsek kendimizi başarılı görüyoruz. Umarım sezonu iyi bir yerde bitiririz” dedi.

Avrupa Kupası hedefi

Bir gazetecinin Avrupa kupaları hedefiyle ilgili sorusu üzerine Yalçın, “Kalan 5 haftadaki maçlar çok zor. Ligi 5’inci bitirenin Avrupa kupalarına gideceği henüz net mi bilmiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gereken mücadeleyi göstereceğiz. 5’inci mi oluruz, 10’uncu mu oluruz onu bilemeyiz. Kalan 5 haftada iyi bir performans sergilersek neden olmasın? Hep beraber göreceğiz. İddialı konuşmayı sevmiyorum. Çünkü alabileceğimizin maksimumunu almaya çalışıyoruz. Kolay değil. Şu anda iyi bir grafik üzerinde gidiyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren çok fazla düşüş yaşamadık. Çok fazla çıkış da yaşamadık. Çok arzu edilen bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah sonunu hayırlı bir şekilde görürüz” diye konuştu.