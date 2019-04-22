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Alanyaspor'dan maç sonu olay paylaşım

Alanyaspor'dan maç sonu olay paylaşım

Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerken maçın ardından paylaşılan fotoğrafta sarı-lacivertli takıma gönderme yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, tek golle kazanmasına rağmen rakip kalede sürekli gol ararken sarı-lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin tarihi farkı önledi.

"Maçta göremeyenler için Haydar Yılmaz"
Alanyaspor'dan maç sonunda bununla ilgili imalı bir paylaşım gelirken "Maçta göremeyenler için Haydar Yılmaz" ifadesiyle Fenerbahçe karşısında kendisine pek iş düşmeyen kaleci Haydar'ın fotoğrafı paylaşıldı.

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