Rezalet sonrası bomba yorum: Fener'i dut gibi salladılar
Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilirken rezil bir futbol ortaya koydu ve Ersun Yanal geldiği günden bu yana deplasman galibiyet alamadı. İşte spor yazarlarının Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmeleri.
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, kötü bir oyunun ardından sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Sarı Lacivertliler, maç boyunca mahkum bir oyun sergilerken; kaleye ilk isabetli şutunu 50. dakikada çekti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 57. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. İşte spor yazarlarının Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmeleri.
SERDAR ALİ ÇELİKLER: COMOLLİ BECERİKSİZİNE YOL VER Sayın Başkan, seneye bu takıma 1 kaleci, 1 stoper, 1 8 numara, 1 10 yahut 9.5 numara ve bir santrafor kesin olmakla beraber, 6-7 kaliteli transfer yapmalısınız. Artık G.Saray ve Beşiktaş'tan oyuncu almamalısınız. Ve bu transfer çalışmalarına başlarken Comolli denen beceriksize yol vermeli; menajerlik firmalarını seçerken de dikkatli olmalısınız. Son olarak da bütün bunları bu hoca ile mi yapmalısınız işte artık tüm kalbimle buna 'evet' diyemiyorum.. Ama önce kadro... Kadroyu baştan sona ışıklı isimlerle doldurup Fenerbahçe'ye Fener Ol'malısınız...
ÖMER ÜRÜNDÜL: FENER’DEN KÖTÜSÜ YOK Benim bir iddiam daha var ligin sonundaki Akhisar dahil ligin organizasyon açısından en kötü takımı Fenerbahçe. Herhalde bu iş boş beyanatlarla olmuyor, Ersun Yanal’ın da kendisini ciddi biçimde gözden geçirmesi lazım
GÜRCAN BİLGİÇ: TARAFTARIN ESERİ “Fenerbahçe defans yaptırır, büyük takım gibi oynar” cümleleriyle mesajlar verirseniz, beklenti dünkü oyundaki gibi çaresizlik değil. Kadronun kalitesini biz de sorguluyoruz ama bu kadar teslimiyet veya plansızlık bunun nedeni değil. Sahasında beraberliğe sevinen taraftarların olduğu bir ortamda, rakip karşısında sinen oyuncular veya bunu izlemekle yetinen bir teknik adamın olması da kaçınılmaz. Bütün bunlar olurken, bir tek Fenerbahçe taraftarının şikayet etmeye hakkı yok. Oyunu bilmeden, gerçekleri dinlemeden; ‘O gitsin, bu gelsin’ keyfiyeti ile yönetim kukla gibi oynattılar. Eserleri de ortada.