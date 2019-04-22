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İtalyanlar, Dorukhan'ı istiyor

İtalyanlar, Dorukhan'ı istiyor

İtalya Serie A ekibi Sassuolo, Merih'ten sonra Dorukhan'ı da transfer etmek için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı olan Dorukhan Toköz paylaşılamıyor. Takvim gazetesinin haberine göre bu sezon gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çeken ve Avrupa'nın da radarına giren genç oyuncu için ilk ciddi adımı İtalya'nın Sassuolo kulübü attı.

Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin Dorukhan'ı özel olarak izlettirdiği ve bu oyuncunun gelecek sezon takımda oynaması için yönetime rapor verdiği öğrenildi.

Beşiktaş teklifi yetersiz buldu
Bu gelişmenin ardından harekete geçen Sassuolo'lu yöneticiler menajerler aracılığıyla Dorukhan için 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetiminin bu teklifi yetersiz bulduğu ve 15 milyon Euro'dan aşağı bir rakamın asla değerlendirmeye almayacağı belirlendi. Ancak Sassuolo'nun yeni bir teklif sunması bekleniyor.

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