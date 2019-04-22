Lucescu'lu PAOK, 34 yıl sonra şampiyon

Yunanistan Süper Ligi'nde Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Selanik temsilcisi PAOK, 34 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Yunanistan Süper Ligi'nde 29. hafta karşılaşmasında Levadiakos'u konuk ederken ev sahibi takım maçın ardından şampiyonluğa uzandı.

Evgen Shakhov (2), Diego Biseswar, Karol Swiderski ve Fernando Varela'nın golleriyle sahadan 5-0 galip ayrılan Selanik ekibi 77 puana ulaştı ve bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Ligde 34 yıllık şampiyonluk hasretine son veren PAOK, en son 1985'te şampiyonluk yaşamıştı. Daha önce 1976 ve 1985 yıllarında şampiyonluk gören PAOK, tarihinde üçüncü kez bu zaferi yaşamış oldu.

Razvan Lucescu'dan ilk lig şampiyonluğu

İki sezondur PAOK'u çalıştıran Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde ilk lig şampiyonluğuna Yunanistan'da ulaştı. Lucescu'nun takımı geçen sezon Yunanistan Kupası'nı kazanmış ve ligi de AEK Atina'nın gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. 50 yaşındaki Razvan Lucescu daha önce Rapid Bükreş'in başında iki kez Romanya Kupası kazandı ancak lig şampiyonluğu yaşayamadı.

Öte yandan Levadiakos maçına yoğun ilgi gösteren PAOK taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.