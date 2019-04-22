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HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

HDP'den, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz." denildi.

HDP'den, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. İnanıyoruz ki, demokratik siyaset bu ortamın yarattığı sorunları aşacaktır." denildi.

'İktidar ittifakı bu saldırının sebebi olmuştur'

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de ortak açıklamalarında saldırıyı kınadı. Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, "Nefret söylemini kullanan, toplumu kutuplaştırıp gerginlik yaratan iktidar ittifakı bu saldırının sebebi olmuştur. İnanıyoruz ki, demokratik siyaseti bu ortamın yarattığı sorunları aşacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama;

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