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Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL paritesi haftaya 5.81 TL seviyesinden başladı, saat 08.00 sularında ise 5.8324 seviyesini aştı.

Kur geçen hafta cuma günü küresel piyasalarda Paskalya tatilinin hacimleri azaltmasının da etkisiyle 5.80 civarında dar bantta bir seyir izlemişti.

Dolar ve Euro da son rakamlar...

Geçtiğimiz hafta birçok küresel finansal piyasasının kapalı olduğu Paskalya tatilinin de etkisiyle dar bantta dalgalanan Dolar/TL yeni haftaya 5.81 TL seviyesinden başladı. Saat 08.00 sularında 5.8324 seviyesini aştı.

İşte son durum

22 Nisanda Dolar şu dakikalarda 5,83, Euro ise 6,55 seviyesinden işlem görüyor.

Dalgalı seyir izledi

Dolar/TL geçen hafta Çin verileri ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul'da Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100'a kadar gerilemiş ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB) rezervlerine yönelik endişelerle yeniden 5.8504'e kadar yükselmişti.

Baskı unsurları 

Uzmanlara göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB'den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin altı aydır devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

TCMB'nin faiz kararı damga vuracak

Yurt içi piyasaların bu hafta en önemli gündem maddesi TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. TCMB son olarak Mart ayı toplantısında politika faizini yüzde 24'te tutmuş, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme olana kadar sıkı duruşun korunacağını vurgulamıştı.

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