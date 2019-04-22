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AB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk açıklama

AB'den Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası ilk açıklama

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.

Dün yapılan bu provokatif saldırı sonrası, Avrupa Parlamentosu (AP) TürkiyeRaportörü Kati Piri'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Kılıçdaoğlu'na saldırının görüntüleri;

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