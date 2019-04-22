Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün AK Parti üyesi çıktı yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'le ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Ömer Çelik açıkladı Osman Sarıgün AK Parti üyesi çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara'daki şehit cenazesinde yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü’nden Osman Sarıgün olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kaçan Osman Sarıgün, jandarma ve polis tarafından bugün yakalandı.

Gelen son dakika haberlere göre Osman Sarıgün Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam ettiği bildirildi.

AK Parti üyesi çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür" açıklaması yaptı.

Kesin ihraç talebi

Çelik, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.

"Saldırmadım" diye yanıt verdi

Osman Sarıgün, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sarıgün, adliye girişinde gazetecilerin "Neden saldırdınız?" sorusuna "Saldırmadım" diyerek yanıt verdi.

Çiftçiymiş...

Provakatif saldırıda başrolde yer alan Osman Sargün, Kılıçdaroğlu'na yumruk atıyordu. Osman Sarıgün'ün Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yaptığı öğrenildi.

"Şehidin dayısı" iddiaları

Osman Sarıgün'ün cenazeye Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olan oğlu Emrullah Sarıgün ile katıldığı öğrenildi. Sosyal medyada Osman Sarıgün'ün şehidin dayısı olduğuna yönelik iddialar var. Ancak henüz bu bilgi doğrulanmış değil.

11 kişinin kimliği tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor. Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini de tespit etti.

Paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında

Saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.