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Space X'in göz bebeği Crew Dragon alev aldı

Space X'in göz bebeği Crew Dragon alev aldı

Daha önce başarılı bir iniş yapan ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yolcu taşıması gereken Crew Dragon, alev aldı.

Amerikalı yetkililer, NASA aracılığıyla SpaceX şirketine, Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşıyacak bir araç sipariş etmişti. Ancak Crew Dragon olarak adlandırılan bu araç hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Özellikle de uydu fırlatma alanında çok fazla sipariş alan şirketin yeni hedefi Crew Dragon kapsüllerini ileri seviye taşımak. Ancak dün, şirketin  kapsülü üreten fabrikasında, Crew Dragon’un alev aldığı söylendi.

Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Daha önce de problem yaşamıştı
Daha önceden de Falcon 9 roketleri geliştirirken büyük problemler yaşayan ve yüzlerce kez deneme yapmak zorunda kalan SpaceX şirketi, bu sefer de Crew Dragon ile ilgili bazı denemeler yapmaya devam ediyor.

Oldukça temel bir işleyiş sistemine sahip olan Crew Dragon kapsülü, NASA tarafından da destekleniyor.

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